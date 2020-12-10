Промерзание почвы свыше 50 см наблюдается в пяти районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшем под председательством заместителя акима ВКО Бакытжаном Байахметовым, в режиме онлайн обсуждались вопросы обеспечения безопасности при использовании газа в быту, создание газотехнических инспекций, а также прогноз развития возможной паводковой ситуации в весенний период 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

С докладом по ситуации с газовым оборудованием выступил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев, который отметил, что в Восточном Казахстане за последние 7 лет зарегистрировано 23 факта взрывов и пожаров, связанных с эксплуатацией газовых баллонов, при которых 4 человека погибло и 17 человек травмировано.

Основными причинами всех трагедий спасатели называют пренебрежение потребителями требований безопасности, недостаточная информированность населения о проведении освидетельствования газовых баллонов, нарушение Закона РК «О газе и газоснабжении», а именно владельцами автогазозаправочных станций осуществляется заправка бытовых газовых баллонов, что категорически запрещено.

В свою очередь, Департаментом осуществляется постоянная профилактическая работа. Проведены 141 сход и 195 359 подворовых обходов жилого сектора с вручением памяток, разъясняющих населению требования пожарной безопасности при использовании газа в быту.

«Согласно Закону «О газе и газоснабжении» РК ответственность за исправность газового оборудования внутри частного дома или квартиры несут сами потребители, а жилищная инспекция должна осуществлять государственный контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей. Вместе с тем, на сегодняшний день, вопрос создания газотехнической инспекции в городских и районных отделах жилищной инспекции не решен. Что касается использования газовых баллонов в кафе, хотелось бы напомнить, что в Казахстане действует мораторий на проверки объектов малого бизнеса. Поэтому при обнаружении фактов ЧС, которые угрожают жизни и здоровью населения необходимо письменное обращение граждан в подразделения ЧС», - пояснили в пресс-службе.

В ходе заседания, Алексей Штыкель, начальник управления предупреждения ДЧС ВКО акцентировал внимание в своем выступлении на необходимости проводить превентивные мероприятия по подготовке к весеннему паводку уже сейчас, так как на территории ВКО начало зимнего периода текущего года отмечается резкими колебаниями пониженного температурного фона, что привело к резкому промерзанию почвы.

По данным филиала РГП «Казгидромет», промерзание почвы свыше 50 см отмечается в Курчумском, Кокпектинском, Тарбагатайском, Зайсанском и Абайском районах.

Напомним, что вышеуказанные погодные условия сопоставимы с условиями зимы 2017-2018 года, когда в результате промерзания почвы, выпавшими осадками и повышенным температурным фоном в весенний период 2018 года в области сложилась чрезвычайно сложная паводковая обстановка. Был подтоплен 1371 жилой дом в 34 населенных пунктах и 2183 придворовых территории в 46 населенных пунктах. Жертв со стороны населения допущено не было.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО

Руслан Шакабаев