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    21:18, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Промерзание почвы сохраняется в семи регионах РК

    земля, степь
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По состоянию на 16 апреля промерзание почвы сохраняется на большей части Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также в отдельных районах Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по-прежнему значительная — от 75 — 84 см до 140 — 150 см. Оттаивание верхнего слоя в основном от 18 — 29 см до 73 см (Костанайский, Наурузумский районы), в районе Бейимбета Майлина, Сарыкольском, Аулиекольском, Жетикаринском, Жангельдинском и Амангельдинском районах почва оттаяла

    В Северо-Казахстанской области промерзание неравномерно — глубина варьируется от 40 до 112 см. Оттаивание вехного слоя происходит медленно и составляет всего от 6 -12 до 50-58см. Полное оттаивание почвы отмечается лишь в окрестности сел Булаево, Саумалколь, Тайынша, частично в Жумабаевском районе. На прошлой неделе отмечалось оттаивание в  Петропавловске, в селах Талшик, Явленка и на юге Есильского района.

    В Акмолинской области полное оттаивание почвы отмечается в Аршалынском, Ерейментауском, Егиндыкольском, Коргалжынском и в Сандыктауском, Зерендинском районах. Сохраняется промерзание в Атбасарском, Есильском, Астараханском районах в среднем в слое от 30 до 75 см., в районе Биржан сал, в Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Жаксынском, Бурабайском районах и в окрестности города Кокшетау глубина промерзания составляет 109 -166 см, оттаивание — 30 — 56 см.

    В Карагандинской области промерзание сохраняется лишь в Осакаровском районе в слое почвы 44 — 150 см и Актогайском районе в слое 30-55 см.

    В Павлодарской области — слой мерзлой почвы имеет тощину от 30 — 40 до 140 см, местами — более 200 см. Нижняя граница мерзлой почвы отмечается на глубине от 61 до 150 см, на северо-востоке области достигает 275 см, оттаивание сверху происходит неравномерно от от 20 — 22 в Иртышском и Железинском районах до 100 — 128 см в Павлодарском, Успенском, Актогайском районах.

    Полное оттаивание отмечается в Иртышском и частично в Павлодарском, Актогайском, Шарбактинском районах.

    В Восточно-Казахстанской области глубина промерзания почвы сохраняется в Уланском, Катон-Карагайском районах — нижняя граница промерзания составляет 72 — 100 см, оттаивания — 38-70см. В Глубоковском и Алтайском районах 32 — 43 см, оттаивание 2-12 см. На остальной территории почва оттаяла полностью.

    В области Абай глубина промерзания почвы сохраняется в Бескарагайском, Бородулихинском, — нижняя граница промерзания составляет 72 — 100 см, оттаивания — 38-70см. На остальной территории почва оттаяла полностью.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Костанайская область Абайская область Карагандинская область Павлодарская область Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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