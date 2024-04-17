Промерзание почвы сохраняется в семи регионах РК

По состоянию на 16 апреля промерзание почвы сохраняется на большей части Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также в отдельных районах Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по-прежнему значительная — от 75 — 84 см до 140 — 150 см. Оттаивание верхнего слоя в основном от 18 — 29 см до 73 см (Костанайский, Наурузумский районы), в районе Бейимбета Майлина, Сарыкольском, Аулиекольском, Жетикаринском, Жангельдинском и Амангельдинском районах почва оттаяла

В Северо-Казахстанской области промерзание неравномерно — глубина варьируется от 40 до 112 см. Оттаивание вехного слоя происходит медленно и составляет всего от 6 -12 до 50-58см. Полное оттаивание почвы отмечается лишь в окрестности сел Булаево, Саумалколь, Тайынша, частично в Жумабаевском районе. На прошлой неделе отмечалось оттаивание в Петропавловске, в селах Талшик, Явленка и на юге Есильского района.

В Акмолинской области полное оттаивание почвы отмечается в Аршалынском, Ерейментауском, Егиндыкольском, Коргалжынском и в Сандыктауском, Зерендинском районах. Сохраняется промерзание в Атбасарском, Есильском, Астараханском районах в среднем в слое от 30 до 75 см., в районе Биржан сал, в Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Жаксынском, Бурабайском районах и в окрестности города Кокшетау глубина промерзания составляет 109 -166 см, оттаивание — 30 — 56 см.

В Карагандинской области промерзание сохраняется лишь в Осакаровском районе в слое почвы 44 — 150 см и Актогайском районе в слое 30-55 см.

В Павлодарской области — слой мерзлой почвы имеет тощину от 30 — 40 до 140 см, местами — более 200 см. Нижняя граница мерзлой почвы отмечается на глубине от 61 до 150 см, на северо-востоке области достигает 275 см, оттаивание сверху происходит неравномерно от от 20 — 22 в Иртышском и Железинском районах до 100 — 128 см в Павлодарском, Успенском, Актогайском районах.

Полное оттаивание отмечается в Иртышском и частично в Павлодарском, Актогайском, Шарбактинском районах.

В Восточно-Казахстанской области глубина промерзания почвы сохраняется в Уланском, Катон-Карагайском районах — нижняя граница промерзания составляет 72 — 100 см, оттаивания — 38-70см. В Глубоковском и Алтайском районах 32 — 43 см, оттаивание 2-12 см. На остальной территории почва оттаяла полностью.

В области Абай глубина промерзания почвы сохраняется в Бескарагайском, Бородулихинском, — нижняя граница промерзания составляет 72 — 100 см, оттаивания — 38-70см. На остальной территории почва оттаяла полностью.