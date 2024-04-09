Промерзание почвы сохраняется в 8 областях Казахстана - Казгидромет

В РГП “Казгидромет” сообщили, что на сегодня промерзание почвы сохраняется в Акмолинской, на большей части Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской области, а также на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова, в Западно-Казахстанской области глубина промерзания почвы достигает в Таскалинском районе 43 см, оттаивание 20 см, в северной половине Сырымского района – 58 см оттаивание 38 см. В Бурлинском районе промерзание 63-77 см, оттаивание 36-58. В Зеленовском районе промерзание до 76 см, оттаивание до 65 см, в окрестности города Уральск промерзание 54 см, оттаивание 36 см. В остальных регионах области почва оттаяла полностью.

В Актюбинской области - промерзание сохраняется в Мартукском, Хромтауском, Каргалинском и в район Айтеке би, глубина промерзания составляет 10-90 см, оттаивание верхнего слоя почвы от 2-9 см до 53 см.

На севере и в центре Костанайской области глубина промерзания по прежнему значительная – от 60-83 см до 104-153 см. Оттаивание верхнего слоя в основном от 3-6 см до 30-37 см, в Жангельдинском районе составляет 63 см. В г. Аркалык мерзлая почва на сегодня сохраняется только на глубине 14-22 см. В Алтынсаринском районе и на юге области отмечается полное оттаивание.

В Северо-Казахстанской области промерзание неравномерно – глубина варьируется от 37-58 до 100-143 см. Оттаивание верхнего слоя происходит медленно и составляет всего от 1 до 32 см.

Полное оттаивание почвы отмечается лишь в отдельных пунктах – в с. Талшик Акжарского района, Новоишимский в р. Г. Мусрепова, в с. Булак Есильского района и в г. Петропавловск.

В Акмолинской области – промерзание почвы на сегодня составляет среднем от до 90-166 см, в районе села Балкашино мерзлая почва от поверхности до 49 см. Оттаивание сверху отмечается от 14-20 см на западе области до 104 см на востоке. В окрестности Зеренды почва полностью оттаяла.

В северной половине Карагандинской области глубина промерзания изменяется от 56 до 150 см, оттаивание сверху отмечается до глубин 24 см до 75 см. Полное оттаивание в Шетском, в Абайском районах, на большей части Каркаралинского, в западной половине Нуринского района, а также в Жанааркинском районе Улытауской области.

В Улытауской области небольшой слой мерзлой почвы сохраняется только на глубине 122-139 см в Улытауском районе.

В Павлодарской области – нижняя граница мерзлой почвы отмечается на глубине от 69 до 150 см, на северо-востоке области достигает 228 см, оттаивание сверху происходит неравномерно от 3-6 см до 75-80 см. Полное оттаивание отмечается в окрестности сёл Красноармейка в Павлодарском и Шалдай в Шарбактинском районе.

В Восточно-Казахстанской области глубина промерзания составляет в Глубоковском и Алтайском районах 34-46 см с незначительным оттаиванием у поверхности почвы. В Уланском районе промерзание 80-92см, оттаивание 34-52 см. В Катон-Карагайском промерзание отмечается на глубине 25-97см, в Зайсанском – в слое почвы 65-76 см. В Тарбагатайском, Куршимском, Шемонаихинском районах промерзания нет.

На большей части Абайской области почва также оттаяла, лишь в Жарминском районе промерзшая почва отмечается в слое 48-71 см, в Бескарагайском – в слое 47-142 см.