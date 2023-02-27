Промбезопасность: 733 опасных производственных объекта приостановлены в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За нарушения требований промышленной безопасности в 2022 году наложено штрафов на 254 млн тенге. Об этом сообщил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого года расследование аварий на опасных производственных объектах отнесено к одной из форм контроля, в связи с этим при организации и проведении расследования аварий будут распространяться положения Предпринимательского кодекса. В рамках контрольно-надзорной деятельности в целях предупреждения аварий и инцидентов в 2022 году было проведено 2 450 проверок, из них по особому порядку 1 355 проверок и 1 095 внеплановых проверок, в результате которых обследовано 38 277 объектов. Всего по итогам проверок было выявлено 34 617 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 1 708 административных штрафов на сумму более 254 млн тенге», – сказал Ныгмеджан Макажанов.

По его словам, за допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности, создающие опасность причинения вреда жизни и здоровью людей было приостановлено 733 опасных производственных объектов – технологические сооружения, участки, цеха, опасные технические устройства.

Как сообщил спикер, по итогам 2022 года было зарегистрировано 28 аварий, в результате которых пострадало 32 человека, из них 15 погибло. Кроме того, был зарегистрирован 231 инцидент, из них в Западно-Казахстанской области - 61, в Мангистауской - 53, Карагандинской - 30, Павлодарской - 24, Костанайской - 16, Атырауской - 13, Актюбинской - 11, в Акмолинской - 8, в Туркестанской областях - 4, в Шымкенте - 8, в Алматы - 3.