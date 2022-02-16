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Проложен наземный маршрут Алматы – Бандар-Аббас – Маскат

16 Февраля 2022 21:00
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Проложен наземный маршрут Алматы – Бандар-Аббас – Маскат

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – При содействии Посольства Казахстана в Омане реализован совместными усилиями транспортный пилотный проект по маршруту Алматы – Бандар-Аббас – Маскат. Продукция казахстанской компании доставлена наземным путем в порт Суэйк вблизи города Маската, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Участники проекта планируют в перспективе сократить время доставки по маршруту Алматы-Маскат до 12-14 дней, и его конкурентоспособная стоимость позволит наращивать товарооборот между двумя странами. Кроме того, Оман рассматривается выгодной площадкой для транзита казахстанских товаров в страны региона и Африки.


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#МИД РК   #Транспорт  
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