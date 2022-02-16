Проложен наземный маршрут Алматы – Бандар-Аббас – Маскат

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – При содействии Посольства Казахстана в Омане реализован совместными усилиями транспортный пилотный проект по маршруту Алматы – Бандар-Аббас – Маскат. Продукция казахстанской компании доставлена наземным путем в порт Суэйк вблизи города Маската, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники проекта планируют в перспективе сократить время доставки по маршруту Алматы-Маскат до 12-14 дней, и его конкурентоспособная стоимость позволит наращивать товарооборот между двумя странами. Кроме того, Оман рассматривается выгодной площадкой для транзита казахстанских товаров в страны региона и Африки.