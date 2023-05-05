Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Проливные дожди вызвали наводнение на юге Южной Кореи

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
5 Мая 2023, 22:17
Проливные дожди вызвали наводнение на юге Южной Кореи Фото: en.yna.co.kr

КВАНДЖУ. КАЗИНФОРМ - По всей провинции Южная Чолла затоплены сотни гектаров рисовых полей и фермерских хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

В районе Квансан выпало до 39 миллиметров осадков за час, что привело к подтоплению зданий и дорог. Корейское метеорологическое управление распространило предупреждение о сильном дожде по всей провинции Южная Чолла, а также в некоторых частях провинции Северная Чолла.

По данным Центрального штаба Южной Кореи по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности, по состоянию на 17:00 отменено 309 авиарейсов и 99 рейсов морского транспорта.

Вход на территорию семи национальных парков, расположенных в горах и на островах, также закрыт.

На острове Чеджу в пятницу вечером выпало до 440 миллиметров осадков.


Корея   Мировые новости   Наводнение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш