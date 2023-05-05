Проливные дожди вызвали наводнение на юге Южной Кореи

КВАНДЖУ. КАЗИНФОРМ - По всей провинции Южная Чолла затоплены сотни гектаров рисовых полей и фермерских хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

В районе Квансан выпало до 39 миллиметров осадков за час, что привело к подтоплению зданий и дорог. Корейское метеорологическое управление распространило предупреждение о сильном дожде по всей провинции Южная Чолла, а также в некоторых частях провинции Северная Чолла.

По данным Центрального штаба Южной Кореи по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности, по состоянию на 17:00 отменено 309 авиарейсов и 99 рейсов морского транспорта.

Вход на территорию семи национальных парков, расположенных в горах и на островах, также закрыт.

На острове Чеджу в пятницу вечером выпало до 440 миллиметров осадков.