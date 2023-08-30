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Проливные дожди в Китае: 4 человека погибли, 48 пропали без вести

Автор:  
Руслан Сулейменов
30 Августа 2023, 21:00
Проливные дожди в Китае: 4 человека погибли, 48 пропали без вести Архивное фото: russian.news.cn

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли, 48 пропали без вести в результате схода горных потоков на стройплощадке в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом в среду сообщило агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

По его данным, инцидент произошел 21 августа в уезде Цзиньян провинции Сычуань. Ливни вызвали сход горных потоков на строительной площадке скоростного шоссе. В момент ЧП на объекте находился 201 человек, 149 из них спаслись.

Продолжается поисково-спасательная операция. Полицией задержаны пять сотрудников строительной компании, они подозреваются в нарушении норм безопасности труда и непредоставлении или предоставлении ложных сведений об инциденте.


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