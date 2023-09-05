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    20:13, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проливные дожди обрушились на Испанию, объявлен красный уровень опасности

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    Фото: Hans/Pixabay
    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Национальное метеорологическое агентство Испании объявило красный (максимальный) уровень опасности из-за проливных дождей в столице страны, провинции Толедо и городе Кадис. В воскресенье в Мадриде и близлежащих районах было объявлено предупреждение в связи с сильными ливнями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sky News.

    Движение поездов между Мадридом и прибрежной зоной Валенсии приостановлено.

    Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда призвал людей не выходить на улицу, чтобы помочь аварийным бригадам действовать быстрее.

    По прогнозу метеорологов, до 120 литров дождя выпадет на квадратный метр в Мадриде в течении 12 часов. Подобный рекорд был зафиксирован в 1972 когда выпало до 87 литров осадков на квадратный метр.

    Из-за непогоды также перенесли матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей».

    Отмечается, что сильный дождь сменил волну жары охватившую страну в августе. В самый жаркий день за всю историю страны столбики термометров поднялись в Андалусии до рекордно высокой отметки в 47,2°C (116,96F).

    Государственное метеорологическое агентство Испании отметило, что за последнее десятилетие было зарегистрировано 24 волны жары, что вдвое больше, чем за каждое из трех предыдущих десятилетий.


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