Проливные дожди обрушились на Испанию, объявлен красный уровень опасности
Движение поездов между Мадридом и прибрежной зоной Валенсии приостановлено.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда призвал людей не выходить на улицу, чтобы помочь аварийным бригадам действовать быстрее.
По прогнозу метеорологов, до 120 литров дождя выпадет на квадратный метр в Мадриде в течении 12 часов. Подобный рекорд был зафиксирован в 1972 когда выпало до 87 литров осадков на квадратный метр.
Из-за непогоды также перенесли матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей».
Отмечается, что сильный дождь сменил волну жары охватившую страну в августе. В самый жаркий день за всю историю страны столбики термометров поднялись в Андалусии до рекордно высокой отметки в 47,2°C (116,96F).
Государственное метеорологическое агентство Испании отметило, что за последнее десятилетие было зарегистрировано 24 волны жары, что вдвое больше, чем за каждое из трех предыдущих десятилетий.