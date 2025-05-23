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    15:34, 23 Май 2025 | GMT +5

    Проливные дожди в Индии унесли жизни 45 человек

    В Индии не менее 45 человек стали жертвами сильных ветров, ливней с градом и молний в 13 округах северного индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По сообщению газеты The Times of India, дожди причинили значительный ущерб сельским населенным пунктам и сельскохозяйственной инфраструктуре. Власти Уттар-Прадеша объявили об оказании материальной помощи пострадавшим.

    По данным метеобюро Индии, сильные дожди на севере и в других регионах Индии ожидаются до конца недели. В ряде округов западного штата Махараштра объявлены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности из-за прогнозируемых сильных осадков и ветра, скорость которого будет достигать до 60 км в час.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Индия Мировые новости
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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