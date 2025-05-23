Проливные дожди в Индии унесли жизни 45 человек
В Индии не менее 45 человек стали жертвами сильных ветров, ливней с градом и молний в 13 округах северного индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По сообщению газеты The Times of India, дожди причинили значительный ущерб сельским населенным пунктам и сельскохозяйственной инфраструктуре. Власти Уттар-Прадеша объявили об оказании материальной помощи пострадавшим.
По данным метеобюро Индии, сильные дожди на севере и в других регионах Индии ожидаются до конца недели. В ряде округов западного штата Махараштра объявлены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности из-за прогнозируемых сильных осадков и ветра, скорость которого будет достигать до 60 км в час.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.