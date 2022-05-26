26 Мая 2022 03:02

Прокуроры защитили права 1800 предпринимателей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году прокуратура города Атырау защитила права более 1 800 предпринимателей. За различные нарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечены шесть должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на действующий мораторий на проведение проверок деятельности субъектов малого и микропредпринимательства, государственные органы не всегда соблюдают требования Указа Президента. Сотрудники центра занятости без правовых оснований провели проверку в отношении 200 субъектов малого бизнеса по вопросу освоения выделенных государственных грантов.

Руководитель госучреждения привлечен к ответственности по ч.1 ст.175 Кодекса об административных правонарушениях. Проверки аннулированы», - сообщил прокурор города Аршат Тайтуллин.

По акту прокурора также отменены и признаны незаконными свыше 300 проверок уполномоченных органов. В том числе, сняты аресты со счетов, прекращена практика незаконного отказа в регистрации субъектов малого бизнеса в ЦОНах и незаконного требования эскизного документа при расширении земельного участка.

Кроме того, в Атырау снижены тарифы для предпринимателей по услугам теплоснабжения и водоснабжения до 66%.

