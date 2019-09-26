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Прокуроры защитили акмолинских педагогов

26 Сентября 2019 11:07
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Прокуроры защитили акмолинских педагогов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурорами защищены конституционные права педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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Прокуратурой Жаркаинского района в ходе проверки соблюдения трудовых прав педагогов установлено, что 180 сельским учителям не производилась доплата за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом и умственном развитии.

Доплата к базовому должностному окладу в размере от 40% до 50% была предусмотрена Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Общая сумма задолженности перед педагогами составила свыше 11 млн. тенге.

По акту прокуратуры района задолженность выплачена в полном объеме.

К слову надо отметить, что аналогичная работа прокурорами проведена и в других регионах Акмолинской области.

В Степногорке в течение двух лет 120 педагогам недоплачено свыше 9 млн. тенге. Более 100 учителей Аршалынского и Егиндыкольского районов не дополучили около 2 млн. тенге.

В актам прокуроров указанных регионов, педагогам производятся соответствующие начисления.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Генпрокуратура,
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Автор:

Оксана Матасова

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