Прокуроры защитили акмолинских педагогов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурорами защищены конституционные права педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Прокуратурой Жаркаинского района в ходе проверки соблюдения трудовых прав педагогов установлено, что 180 сельским учителям не производилась доплата за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом и умственном развитии.

Доплата к базовому должностному окладу в размере от 40% до 50% была предусмотрена Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Общая сумма задолженности перед педагогами составила свыше 11 млн. тенге.

По акту прокуратуры района задолженность выплачена в полном объеме.

К слову надо отметить, что аналогичная работа прокурорами проведена и в других регионах Акмолинской области.

В Степногорке в течение двух лет 120 педагогам недоплачено свыше 9 млн. тенге. Более 100 учителей Аршалынского и Егиндыкольского районов не дополучили около 2 млн. тенге.

В актам прокуроров указанных регионов, педагогам производятся соответствующие начисления.

Работа в данном направлении будет продолжена.