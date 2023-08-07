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    09:36, 07 Август 2023 | GMT +6

    Прокуроры вернули государству налогов на 8 миллиардов тенге с KAZ Minerals Aktogay

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Алматы в рамках анализа выявлен факт занижения налогов ТОО «KAZ Minerals Aktogaу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуГенеральной прокуратуры РК.

    Установлено, что данным налогоплательщиком ежегодно выплачиваются дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited.

    Согласно требованиям налогового законодательства доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15%.

    Однако изучение налоговой отчетности показало, что ТОО ежегодно в период с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10%, вместо требуемых 15%.

    По требованию прокуратуры налоговым органом проведена проверка в деятельности ТОО по вопросу правильности исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, поэтому произведено доначисление налогов в размере 8,2 млрд тенге.

    Налогоплательщиком указанная сумма уплачена в доход государства в полном объеме. Интересы государства защищены.


    Теги:
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