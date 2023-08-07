Прокуроры вернули государству налогов на 8 миллиардов тенге с KAZ Minerals Aktogay
Установлено, что данным налогоплательщиком ежегодно выплачиваются дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited.
Согласно требованиям налогового законодательства доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15%.
Однако изучение налоговой отчетности показало, что ТОО ежегодно в период с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10%, вместо требуемых 15%.
По требованию прокуратуры налоговым органом проведена проверка в деятельности ТОО по вопросу правильности исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, поэтому произведено доначисление налогов в размере 8,2 млрд тенге.
Налогоплательщиком указанная сумма уплачена в доход государства в полном объеме. Интересы государства защищены.