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Прокуроры расследуют дело по факту смерти 5-летней девочки в Актобе

19 Ноября 2019 16:36
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Прокуроры расследуют дело по факту смерти 5-летней девочки в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По факту смерти 5-летней девочки, которую не принимали в трех медицинских учреждениях Актобе, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, больного ребенка с температурой забрала скорая помощь, однако медучреждения города перенаправляли ее друг к другу для установления диагноза, в инфекционной больнице девочка умерла. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Светланы Есенамановой, ребенок болел 6 дней и только потом было обращение к врачам, был поставлен диагноз острой респираторной вирусной инфекции, которая достигла дыхательных путей и мозга.

По словам пресс-секретаря ДП Ерболата Саркулова по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РК .

«Возбуждено дело по статье 317 – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Дело передано для расследования в прокуратуру», - сказал Е.Саркулов.

По пункту 3 данной статьи за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека грозит срок лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Генпрокуратура, Здравоохранение,
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Автор:

Самал Ендибаева

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