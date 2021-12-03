Прокуроры оперативно реагируют на незаконные решения – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что с внедрением трехзвенной модели правосудия усилилась защита участников уголовного процесса.«Повысилась оперативность прокурорского надзора – 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток. Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. Это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования», – сказал Глава государства.О том, как выполняется поручение Президента, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал старший прокурор Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Бекбол Халмурзаев.

– Бекбол Муратович, в Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года Глава государства указал на необходимость поэтапного расширения компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. В чем суть этих реформ? Какие новшества они принесут?

–Данное поручение выполняется в рамках законопроекта о внедрении трехзвенной модели правосудия, который согласован со всеми заинтересованными госорганами и 17 ноября текущего года одобрен Мажилисом Парламента. Расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов – это второй этап внедрения трехзвенной модели. Данная модель основана на четком разграничении полномочий правоохранительных органов по аналогии со странами Организации экономического сотрудничества и развития. Органы следствия будут заниматься сбором и фиксацией доказательств, прокуроры давать им оценку и поддерживать гособвинение, а суды назначать наказания.

Первый этап данной модели мы уже успешно реализовали в текущем году. В настоящее время прокуроры утверждают все ключевые решения органов следствия. К таким решениям относятся постановления о признании лица подозреваемым, определении и изменении квалификации деяния, прерывании сроков следствия, прекращении уголовного дела, избрании меры пресечения, приказном производстве, протокола об уголовном проступке.

Это позволило своевременно пресекать необоснованное вовлечение граждан в уголовный процесс. Так, прокуроры не допустили необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 4 188 лиц. По 1 986 подозреваемым посчитали квалификацию преждевременной и отказали в согласовании. Не дали необоснованно прекратить каждое седьмое дело – 19 341, и прервать каждое четвертое дело – 23 041.

В результате усиления надзора стало меньше решений о признании лица подозреваемым на 31% – с 76 тыс до 53 тыс.

Вторым этапом предусмотрено возложение на прокурора обязанности по составлению обвинительных актов.

– В чем заключается второй этап и готовы ли к этим реформам прокуроры?

– Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству составление обвинительного акта закреплено за органом следствия – прокуроры утверждают обвинительный акт.

Второй этап трехзвенной модели предусматривает передачу данной функций прокурору, поскольку обвинительный акт – это итоговое решение по досудебному расследованию, где нужно давать оценку собранным доказательствам.

Этим исключаются признаки обвинительного уклона с повышением объективности уголовного процесса. В свою очередь, следователь будет составлять отчет о завершении досудебного расследования и передавать с делом прокурору. В целях подготовки сотрудников правоохранительных органов к новым условиям работы внедрение нового порядка будет осуществляться поэтапно: с 2022 года по особо тяжким преступлениям, расследуемым органами внутренних дел, антикоррупционной службы и службы экономических расследований; с 2023 года по коррупционным преступлениям; и с 2024 года по всем остальным видам и категориям.

В текущем году, совместно с заинтересованными госорганами проведены организационно-подготовительные мероприятия. Генеральной прокуратурой совместно с Министерством внутренних дел реализован пилотный проект по апробированию механизма принятия решений прокурором по делам об убийствах.

Вначале мы провели данный пилот с 1 апреля текущего года в Павлодарской области и городе Шымкенте, в последующем с 1 июля текущего года по всей стране.

В рамках данного совместного приказа по делам об убийствах создавались межведомственные следственно-оперативные группы под руководством прокурора. За время пилотного проекта в производство прокуроров принято 253 дела об убийствах, из них 107 направлено в суд, вынесено 35 обвинительных приговоров. Судами вынесено три частных постановления поощрительного характера.

К примеру, в Актюбинской области расследование убийства окончено за 12 дней, включая все необходимые экспертизы. В результате по делу вынесен законный обвинительный приговор. Фактов оправдания, возвращения дел прокурору, вынесения частных постановлений на низкое качество следствия и удовлетворения жалоб на незаконные действия прокуроров в рамках пилота не допущено.

В результате, свыше трехсот прокуроров получили навыки принятия ключевых решений, в том числе, составления обвинительных актов. Разработан пошаговый алгоритм действий прокурора с момента поступления сообщения об убийстве, образцы процессуальных документов, макеты уголовных дел, методические рекомендации по расследованию убийств. В целях расширения действия пилота все прокуроры дополнительно ориентированы на составление новых обвинительных актов по всем категориям уголовных дел. За это время прокурорами составлен 2 361 обвинительный акт, из них по уголовным делам особо тяжкой категории – 266, тяжкой – 1 468, средней тяжести – 554 и небольшой – 218. Это уже на 36% больше, чем прогнозируется в следующем году – 1 200 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

Для сравнения, направлено в суд особо тяжких дел в 2018 году – 1 145, в 2019 году – 1 023, в 2020 году – 1 124.

Наряду с этим, Генеральной прокуратурой в октябре-ноябре текущего года проведены выездные кустовые семинары по вопросам составления прокурорами обвинительных актов. По результатам выработаны шаблоны обвинительного акта, отчетов о завершении досудебного расследования, протоколов обвинения, ускоренного досудебного расследования и об уголовном проступке, которые будут внедрены в систему ЕРДР.

–Какие акты будут выносить органы следствия по результатам завершения расследования?

– Как я уже отметил выше, они будут составлять отчеты либо протоколы в зависимости от формы досудебного расследования. К примеру, по особо тяжким преступлениям – отчет о завершении досудебного расследования. По менее тяжким преступлениям они продолжат самостоятельно составлять обвинительные акты, которые будут утверждаться прокурором. По уголовным проступкам, ускоренному досудебному расследованию, дознанию либо по делам предварительного следствия будет составляться протокол.

– Как это повлияет на качество досудебного расследования?

– Внедрение первого этапа трехзвенной модели уже существенно повысило качество досудебного расследования. По делам, где прокурорами были согласованы постановления о квалификации, судами оправдано 19 лиц. Тогда как за аналогичный период прошлого года суды признали невиновными 333 человека. Сократилось количество возвратов дел из суда на 8%, частных постановлений на низкое качество следствия на 4%.

Таким образом, внедрение всех этих реформ повысило качество следствия, а также усилило защиту граждан от необоснованного вовлечения в уголовный процесс.

– Предусмотрено ли выделение денег из бюджета на эту реформу?

– Каких-либо финансовых затрат на эти цели не требуется. Напротив, введение данной модели позволило сэкономить бюджетные средства. На сегодня 76% уголовных дел расследуется в электронном формате, вся процедура согласования ключевых решений проходит в онлайн-формате в системе Единого реестра досудебных расследований. Раньше действовал механизм подписания бумажных статистических карт, а сейчас это, практически, делается «одним кликом мышки». К примеру, у следователя возникла необходимость принятия ключевых решений, таких, как признание лица подозреваемым, прекращения дела, прерывания сроков и другие. Сейчас все ключевые решения формируются в электронной системе Единый реестр досудебных расследований, и автоматически поступают к прокурору. Если все требования закона соблюдены, прокурор своей электронно-цифровой подписью согласовывает либо утверждает данное решение одним нажатием кнопки. В случае незаконности мотивированным постановлением отказывает в утверждении этих решений. Постановление прокурора тоже формируется в этой же системе. С учетом изложенного, выделение денег из бюджета не потребуется.

– Спасибо за беседу.