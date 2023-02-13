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Прокуроры Карагандинской области отменили госзакупки на более 3,5 млрд тенге

13 Февраля 2023, 19:07
Прокуроры Карагандинской области отменили госзакупки на более 3,5 млрд тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Карагандинской области провела анализ соблюдения законности в сфере процедуры проведения госзакупок. Только за январь текущего года по актам прокуроров отменены результаты семи конкурсов на сумму свыше 3,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основанием для отмены стали факты усложнения квалификационных требований заказчиками, ограничивая при этом участие потенциальных поставщиков.

«Был отменен конкурс акимата Темиртау на 141 млн тенге по среднему ремонту автодорог, который был объявлен в период строительства газопровода на указанном участке дороги. В другом случае, по представлению прокуратуры в бюджет возвращено 396 млн тенге по договору о госзакупках, где ГУ «Отдел строительства Караганды» не производил удержание аванса», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все нарушения были приведены в соответствие с действующим законодательством, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Данная работа находится на особом контроле, и прокуроры намерены продолжать проверки в этой сфере.


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