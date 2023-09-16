Прокуроры будут сопровождать инвестпроекты в Казахстане

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить сопровождение инвестиционных проектов сотрудниками надзорного органа. Своим мнением о том, как это будет происходить, поделились эксперты в программе «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов рассказал о том, какими факторами определяется инвестиционный климат в стране.

«В своей работе мы ориентируемся на ряд показателей, а именно это - сколько процентов своей чистой прибыли, доходов предприниматели реинвестируют в обновление основных средств. Если в 2010 году мы говорили о цифре 47%, то в 2022 году было 29%. Для нас это маркер того, верит бизнес в будущее или нет. Если я больше вкладываю, значит я верю в будущее. Мы связываем это с рядом причин. Если посмотреть последний доклад ОЭСР, также международные эксперты говорят, что нужно создавать гражданские институты. Это верховенство права, честность Правительства, правосудие», - сказал Рустам Журсунов.

По его словам, сейчас идут обсуждения по поводу сопровождения прокурорами инвестпроектов.

«Президент мне, генеральному прокурору, Правительству дал месяц. Во-первых, нужно определиться с кругом субъектов, какой инвестпроект. Сейчас в разработке находятся 873 проекта. Они относятся к крупным инвестиционным проектам. Соответственно, мы должны пойти в эти проекты, узнать о проблемах, провести анкетирование. Например, землю не дают, инфраструктуру не проводят. Нужно разбить на региональные и республиканские. Мы в свое время делали реестр системных проблем бизнеса. Там было более 800 проблем. Нам нужно наладить обратную связь. Барьеры возникают каждый день», - отметил Журсунов.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков также высказался о важности внедрения такой инициативы.

«Да, действительно, возможно имеет смысл сосредоточить вокруг крупных проектов администраторов, которые бы осуществляли сервисную часть, помогали бы компаниям правильно вести свою отчетность, в том числе и налоговую, чтобы обеспечить прозрачность», - сказал Ерлан Стамбеков.