Прокуроры Алматинской области защитили права более семи тысяч детей

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Предприниматели Алматинской области неоднократно поднимали вопрос об отсутствии финансирования детских садов в рамках госзаказа на дошкольное обучение и воспитание детей в возрасте от двух до трех лет. Прокуратурой региона и Палатой предпринимателей этот вопрос включен в реестр системных проблем бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложившуюся ситуацию местный исполнительный орган объяснял тем, что по нормам Национального проекта «Качественное образование» в первоочередном порядке финансированием охватывались дети от трех до шести лет. Поэтому существующие 956 частных детских садов не обеспечивались государственным заказом детей от двух до трех лет. По этой причине для значительного количества 2-3 летних детей дошкольное воспитание и образование оставалось недоступным, поскольку не все родители имели возможность оплачивать детский сад от 40 до 50 тысяч тенге в месяц», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По акту надзора прокуратуры области на воспитание и обучение 3710 детей в возрасте от двух до трех лет уже выделены средства в размере 2,1 млрд тенге. В течение этого года общая сумма выделенных средств будет составлять 4,3 млрд тенге для 7420 детей. Таким образом, прокурорами защищены конституционные права 7420 детей и законные интересы 956 предпринимателей.



