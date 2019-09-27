Прокуроры Актобе рассказали, почему бывшие осужденные отказываются от трудоустройства

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга в областной прокуратуре прокуроры рассказали о неэффективной работе по социальной адаптации и реабилитации бывших осужденных, что способствует росту повторной преступности в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам старшего помощника прокурора области Жигера Кожикова, в текущем году на учете службы пробации прошло более 3 тысяч осужденных.

«В вопросе трудоустройства бывших осужденных есть две проблемы. С одной стороны госорганами не выполняются требования по квоте трудоустройства на рабочие места. С другой стороны многие осужденные отказываются от предлагаемой работы из-за низкой оплаты труда, низкого уровня труда – их приглашают на сезонные работы, на должности дворников, сантехников. Поэтому многие уходят на вахту.

Выделенная на текущий год квота на 483 рабочих места для осужденных службы пробации не выполняется на должном уровне. Некоторые районы области не трудоустроили ни одного подучетного. Свыше 150 бывших осужденных отказались от предложенных работ», - говорит Ж.Кожиков.

По мнению прокуроров, очень важно трудоустроить людей сразу после освобождения из мест лишения свободы, так как находясь в поисках работы они идут на повторные нарушения закона.

«Как правило после освобождения они 3-4 месяца находятся на свободе и будучи не занятыми предоставлены самим себе. Так один из условно осужденных состоявший на учете с 2016 года в апреле этого года совершил убийство и был осужден снова.

В Белоруссии к примеру есть бронирование рабочих мест. Сразу после освобождения человека ему бронируют работу, чтобы он с первого дня пошел работать», - делится Ж.Кожиков.

Для решения проблемы трудоустройства актюбинские прокуроры внесли ряд предложений в генеральную прокуратуру.