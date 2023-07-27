Прокуроров еще двух районов назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначилиновых прокуроров в Уалихановском и Аккайынском районах. Ранее сменились прокурорычетырех районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, прокурором

Уалихановского района стал советник юстиции Еркеш Оспанов, до настоящего

назначения занимавший должность заместителя прокурора Айыртауского района.

Трудовую деятельность в 2007-м году с должности помощника прокурора Аккайынского района. Работал старшим помощником прокурора этого же района, прокурором, старшим прокурором управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области.

Прокурором Аккайынского района назначили советника юстиции Аскара

Какимова.

В органах прокуратуры работает с 2007-го года. Трудовой путь начал с должности

исполняющего обязанности помощника прокурора района Шал акына. В разные годы

занимал должности помощника прокурора районов М. Жумабаева, им Г. Мусрепова,

Кызылжарского и Шал акына, прокурора и старшего прокурора управления по надзору за

законностью следствия и дознания прокуратуры области, начальника отдела уголовного

преследования прокуратуры Петропавловска.

С 2021-го года был заместителем прокурора города Петропавловска.

Ранее в регионе назначили прокуроров Айыртауского, Тимирязевского,

Аккайынского и района им. Г.Мусрепова.