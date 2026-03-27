Прокуроры встретились с работниками двух крупнейших заводов области Абай
Основной целью мероприятий стало повышение правовой культуры работников, а также обеспечение эффективной защиты их трудовых прав и законных интересов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Прокуратуру области Абай.
Сейчас в области активно реализуется принцип «Закон и порядок», в рамках которого прокуратура области Абай совместно с органами госинспекции труда, департаментом соцзащиты, а также объединением профсоюзов области провела встречи с трудовыми коллективами. Объектами двусторонних встреч стали крупнейшие заводы области — ТОО «Qazaq Astyq Group» и «ПК Цементный завод Семей».
Встречи прошли в формате открытого диалога — в виде сессий вопросов и ответов, в ходе которых участники получили разъяснения по актуальным вопросам трудовых отношений и практики их применения.
— Проведение подобных мероприятий способствует укреплению доверия граждан к государственным органам, повышению правовой грамотности населения, а также развитию конструктивного взаимодействия между работниками и работодателями, — заключили в Прокуратуре области Абай.
Ранее сообщалось, что новые нормы по защите трудовых прав работников примут в Казахстане.