Прокуроры встретились с работниками двух крупнейших заводов области Абай

Сейчас в области активно реализуется принцип «Закон и порядок», в рамках которого прокуратура области Абай совместно с органами госинспекции труда, департаментом соцзащиты, а также объединением профсоюзов области провела встречи с трудовыми коллективами. Объектами двусторонних встреч стали крупнейшие заводы области — ТОО «Qazaq Astyq Group» и «ПК Цементный завод Семей».

Основной целью двух мероприятий стало повышение правовой культуры работников, а также обеспечение эффективной защиты их трудовых прав и законных интересов, отметили в областной прокуратуре.

Встречи прошли в формате открытого диалога — в виде сессий вопросов и ответов, в ходе которых участники получили разъяснения по актуальным вопросам трудовых отношений и практики их применения.

Фото: Прокуратура области Абай

— Проведение подобных мероприятий способствует укреплению доверия граждан к государственным органам, повышению правовой грамотности населения, а также развитию конструктивного взаимодействия между работниками и работодателями, — заключили в Прокуратуре области Абай.

Ранее сообщалось, что новые нормы по защите трудовых прав работников примут в Казахстане.