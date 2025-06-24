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    13:21, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Прокуроры в Казахстане предотвратили уголовное преследование более тысячи человек

    В первом квартале 2025 года прокуроры предотвратили необоснованное привлечение к уголовному процессу более тысячи человек. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголовное дело
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Постепенное разделение функций досудебного расследования, надзора и судебного контроля, а также введение прокурорского фильтра направлено на надёжную защиту прав и свобод участников уголовного процесса с самого начального этапа. Эти меры доказали свою эффективность. В первом квартале 2025 года прокуроры не допустили возбуждения уголовных дел в отношении более тысячи лиц из-за отсутствия достаточных оснований, — отметил глава правительства.

    Он подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет принципы неприкосновенности, презумпции невиновности, права на защиту и получение юридической помощи. Это обеспечивает защиту прав граждан уже на стадии получения первичной информации о правонарушении.

    — В связи с этим усиление правовых гарантий для граждан на начальных этапах досудебного расследования считается одним из приоритетов в процессе совершенствования и корректировки уголовно-процессуального законодательства, — добавил Олжас Бектенов.

    Теги:
    Прокуратура Уголовное дело
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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