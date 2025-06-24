Прокуроры в Казахстане предотвратили уголовное преследование более тысячи человек

— Постепенное разделение функций досудебного расследования, надзора и судебного контроля, а также введение прокурорского фильтра направлено на надёжную защиту прав и свобод участников уголовного процесса с самого начального этапа. Эти меры доказали свою эффективность. В первом квартале 2025 года прокуроры не допустили возбуждения уголовных дел в отношении более тысячи лиц из-за отсутствия достаточных оснований, — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет принципы неприкосновенности, презумпции невиновности, права на защиту и получение юридической помощи. Это обеспечивает защиту прав граждан уже на стадии получения первичной информации о правонарушении.