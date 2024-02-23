Прокуроры столицы помогли инвестору из Катара при строительстве медцентра

Компания Synosure совместно с инвестором из Катара Elegancia Healthcare W.L.L. на территории столицы планируют реализовать инвестиционный проект – строительство медицинского хаба. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 90 млрд тенге, его реализация позволит создать более 350 рабочих мест.

Однако из-за судебных тяжб между третьими лицами инвестор на протяжении двух лет не мог решить проблему по изменению плана детальной планировки земельного участка.

Благодаря содействию органов прокуратуры проблемный вопрос разрешился, реализация проекта продолжилась.