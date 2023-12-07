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    17:49, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Прокуроры снизили тариф на тепловую энергию в Таразе

    жкх запуск тепла
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    Прокурорами города Тараза в деятельности ГКП на ПХВ «ТаразТрансЭнерго» выявлен факт неисполнения условий инвестиционной программы на 58,4 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    Ежегодно на предприятии составляется план по обновлению тепловых сетей, приборов и другого оборудования. Для этих целей используются средства, поступающие от населения за потребление тепловой энергией. Однако план модернизации текущего года по реконструкции городской магистрали М-3 не выполнен.

    По акту надзора прокуратуры города Тараз антимонопольным органом введен компенсационный тариф. В результате тариф на отопление для 1 441 абонента и 225 предпринимателей снижен на 4,9% с 2348,71 тенге до 2232,83 тенге за кубометр.

    За нарушение антимонопольного законодательства на ГКП «ТаразТрансЭнерго» наложен штраф в размере 552 тысячи тенге (ч.4 ст.164 КоАП).

     

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Отопление Прокуратура Тараз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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