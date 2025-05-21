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    11:10, 21 Май 2025 | GMT +5

    Прокуроры помогли вернуть общежитие КазНТУ

    Прокуратурой Турксибского района выявлено незаконное отчуждение имущества НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева», передает агентство Kazinform.

    КазНТУ
    Фото: satbayev.university

    По информации прокуратуры, несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 квадратных метров.

    В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства.

    На сегодняшний день, общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса.

    По иску прокуратуры Турксибского района, вступившими в законную силу решениями судов, спорное административное здание возвращено национальному университету.

    Теги:
    Общежития Вузы Прокуратура Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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