Прокуроры помогли вернуть общежитие КазНТУ

По информации прокуратуры, несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 квадратных метров.

В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства.

На сегодняшний день, общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса.

По иску прокуратуры Турксибского района, вступившими в законную силу решениями судов, спорное административное здание возвращено национальному университету.