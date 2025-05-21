Прокуроры помогли вернуть общежитие КазНТУ
Прокуратурой Турксибского района выявлено незаконное отчуждение имущества НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева», передает агентство Kazinform.
По информации прокуратуры, несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 квадратных метров.
В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства.
На сегодняшний день, общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса.
По иску прокуратуры Турксибского района, вступившими в законную силу решениями судов, спорное административное здание возвращено национальному университету.