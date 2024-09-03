Прокуроры Балхаша заставили выплатить компенсации студентам

Прокуратура Балхаша выявила нарушения в выплате компенсаций студентам из многодетных семей и иногородним студентам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

В ходе проверки прокуратурой города Балхаш было установлено, что два колледжа не предоставляли положенные компенсации студентам из многодетных семей.

Согласно законодательству, студенты из многодетных семей, обучающиеся по государственному заказу, имеют право на бесплатное горячее питание, если их среднедушевой доход не превышает установленный государством уровень.

В случаях, когда горячее питание не предоставляется, колледжи обязаны выплачивать студентам компенсацию в размере стоимости питания, установленной управлением образования.

В результате принятых мер надзора студентам из многодетных семей были перечислены компенсации на общую сумму 4,7 млн тенге. В будущем выплаты будут производиться на регулярной основе для всех студентов, подпадающих под государственные критерии.

Кроме того, иногородние студенты, обучающиеся в колледжах Балхаша, имеют право на компенсацию за проезд в период зимних и летних каникул. В ходе проверки было выявлено, что один из колледжей не выплатил положенную компенсацию иногородним студентам за зимний период. По итогам прокурорского надзора были полностью произведены выплаты на сумму свыше одного миллиона тенге.