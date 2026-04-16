Школьникам Астаны объяснили основы кибергигиены

Мероприятие на тему «Важность искусственного интеллекта: использование и безопасность» провели в Astana Hub в рамках нарратива «Закон и порядок». На встречу со школьниками пришли прокуроры столичного района Сарыарка.

— На мероприятии, в котором приняли участие школьники района, обсудили ключевые направления развития искусственного интеллекта, его применение в образовательной среде и повседневной жизни. Особое внимание уделено вопросам кибербезопасности, защите персональных данных и рискам, связанным с использованием ИИ. Отдельно разъяснены меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством за совершение правонарушений в киберпространстве, — рассказали в акимате Астаны.

Школьникам объяснили основы безопасного поведения в цифровой среде, формирования культуры кибергигиены и личной ответственности каждого пользователя.

— Проведение подобных мероприятий способствует укреплению взаимодействия госорганов и общества, а также созданию безопасного цифрового пространства для подрастающего поколения. Системная работа, направленная на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности в цифровой среде, ведется по всему городу, — резюмировали в акимате Астаны.

