Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Серика Кудебаева

    28 Февраля 2023, 15:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане прошли судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в прокуратуре Жетысуской области.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Судебный процесс МВД РК Регионы Жетысуская область Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане
    Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров