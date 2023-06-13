Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжается суд по делу бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать государственные должности. Алмазу Нуразхану прошу назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имуществ, с пожизненным запретом занимать государственные должности. Азамату Кошенову назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с лишением права заниматься государственными закупками на 10 лет. Айым Садвакасовой назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с лишением права заниматься государственными закупками на 10 лет», - зачитал в суде прокурор.

Гособвинение также предложило лишить Арыстанбека Мухамедиулы орденов «Парасат» и «Курмет», Алмаза Нуразхана — ордена «Енбек ушiн».

Ранее сообщалось, что Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

Кроме того, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля «Дипломат».

Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы, Алмаз Нуразхан и другие обвиняются в хищении бюджетных средств.

17 апреля адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.