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    21:29, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы

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    Фото из открытых источников
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжается суд по делу бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошу назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать государственные должности. Алмазу Нуразхану прошу назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имуществ, с пожизненным запретом занимать государственные должности. Азамату Кошенову назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с лишением права заниматься государственными закупками на 10 лет. Айым Садвакасовой назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с лишением права заниматься государственными закупками на 10 лет», - зачитал в суде прокурор.

    Гособвинение также предложило лишить Арыстанбека Мухамедиулы орденов «Парасат» и «Курмет», Алмаза Нуразхана — ордена «Енбек ушiн».

    Ранее сообщалось, что Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

    Кроме того, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля «Дипломат».

    Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы, Алмаз Нуразхан и другие обвиняются в хищении бюджетных средств.

    17 апреля адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

    Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.


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