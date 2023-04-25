Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гособвинение запросило 8 лет лишения свободы без конфискации имущества для подсудимой Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 4, 28 части 3 и 125 части 2 пунктам 1, 8. Назначить по статье 389 части 4 Уголовного кодекса РК – 6 лет лишения свободы, по статьям 28 части 3 и 125 части 2 пунктам 1 и 8 Уголовного кодекса РК – 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании статьи 58 части 3 Уголовного кодекса РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Гульмире Сатыбалды 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. Отбывание наказания назначить в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности», - сказал прокурор Азамат Сарсембаев в суде.

Ранее подозреваемая частично признала вину в суде по одной статье за то, что не сдержала обещания по передаче 5% от АО «Galanz bottlers» потерпевшей Айгуль Мекешевой. С ней Гульмира Сатыбалды заключила соглашение. Айгуль Мекешевой должны передать 46,75% АО «Galanz Bottlers» и 25% доли в уставном капитале «Maxi Bottlers», а она откажется от исковых требований.

По второму эпизоду, связанному с бизнесменом и основателем АО «Galanz bottlers» Турсенгали Алагузовым, Гульмира Сатыбалды вину не признала.

По версии обвинения, Гульмира Сатыбалды оказывала моральное давление и вынудила Турсенгали Алагузова переписать 43,25% акций АО «Galanz bottlers» на ее доверенных лиц. Остальную часть акций она получила от бывшей жены Алагузова Ляйсары Марат и ее сестры Ильданы Козмамбетовой.

Затем команда Гульмиры Сатыбалды вывела из АО товарный знак «Maxi чай» в компанию ТОО «Maxi Bottlers», которую оформили на ее сотрудницу Айгуль Мекешеву – она является второй потерпевшей. Перед Мекешевой поставили задачу вывести из дефолтного состояния компанию, за что обещали 5% от АО «Galanz bottlers». По версии обвинения, когда Айгуль Мекешева выполнила задачу, ее похитили и заставили переписать ТОО на доверенных лиц Сатыбалды.

Гульмира Сатыбалды подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК.

Также обвиняется Мади Батыршаев в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 3, 28 части 3 (организация уголовного правонарушения) 125 ч 2 п. 1, 8 Уголовного кодекса и Рашид Утебеков – в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125 ч. 2 п. 1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РК.