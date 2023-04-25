Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды

Автор:  
Анеля Касымова
25 Апреля 2023, 17:06
Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гособвинение запросило 8 лет лишения свободы без конфискации имущества для подсудимой Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 4, 28 части 3 и 125 части 2 пунктам 1, 8. Назначить по статье 389 части 4 Уголовного кодекса РК – 6 лет лишения свободы, по статьям 28 части 3 и 125 части 2 пунктам 1 и 8 Уголовного кодекса РК – 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании статьи 58 части 3 Уголовного кодекса РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Гульмире Сатыбалды 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. Отбывание наказания назначить в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности», - сказал прокурор Азамат Сарсембаев в суде.

Ранее подозреваемая частично признала вину в суде по одной статье за то, что не сдержала обещания по передаче 5% от АО «Galanz bottlers» потерпевшей Айгуль Мекешевой. С ней Гульмира Сатыбалды заключила соглашение. Айгуль Мекешевой должны передать 46,75% АО «Galanz Bottlers» и 25% доли в уставном капитале «Maxi Bottlers», а она откажется от исковых требований.

По второму эпизоду, связанному с бизнесменом и основателем АО «Galanz bottlers» Турсенгали Алагузовым, Гульмира Сатыбалды вину не признала.

По версии обвинения, Гульмира Сатыбалды оказывала моральное давление и вынудила Турсенгали Алагузова переписать 43,25% акций АО «Galanz bottlers» на ее доверенных лиц. Остальную часть акций она получила от бывшей жены Алагузова Ляйсары Марат и ее сестры Ильданы Козмамбетовой.

Затем команда Гульмиры Сатыбалды вывела из АО товарный знак «Maxi чай» в компанию ТОО «Maxi Bottlers», которую оформили на ее сотрудницу Айгуль Мекешеву – она является второй потерпевшей. Перед Мекешевой поставили задачу вывести из дефолтного состояния компанию, за что обещали 5% от АО «Galanz bottlers». По версии обвинения, когда Айгуль Мекешева выполнила задачу, ее похитили и заставили переписать ТОО на доверенных лиц Сатыбалды.

Гульмира Сатыбалды подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК.

Также обвиняется Мади Батыршаев в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 3, 28 части 3 (организация уголовного правонарушения) 125 ч 2 п. 1, 8 Уголовного кодекса и Рашид Утебеков – в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125 ч. 2 п. 1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РК.


Борьба с преступностью   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана