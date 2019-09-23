Прокурор взял на контроль расследование резонансного ДТП в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурор взял на контроль расследование резонансное ДТП в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау в 09:30 утра на улице Баймуханова. Водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на 17-летнего учащегося колледжа на пешеходном переходе. Парень погиб на месте аварии. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.
«В настоящее время органом следствия проводится ряд судебных экспертиз.
Прокуратурой дано письменное указание о проведении необходимых следственных действий. Расследование дела взято на контроль прокурором области», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.
Как ранее сообщалось, виновник ДТП водворен в изолятор временного содержания.
- Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали туркестанские полицейские
- ДТП в Шамалгане, планы о развитии Нур-Султана и Алматы, мошенничество с АСП – обзор недели
- ДТП с участием полицейского произошло в Костанае
- Человеческие останки обнаружили в Атырау
- Причины смерти женщины в больнице расследуют в Атырауской области
- Смертельное ДТП произошло в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана