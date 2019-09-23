Прокурор взял на контроль расследование резонансного ДТП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурор взял на контроль расследование резонансное ДТП в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау в 09:30 утра на улице Баймуханова. Водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на 17-летнего учащегося колледжа на пешеходном переходе. Парень погиб на месте аварии. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.

«В настоящее время органом следствия проводится ряд судебных экспертиз.

Прокуратурой дано письменное указание о проведении необходимых следственных действий. Расследование дела взято на контроль прокурором области», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

Как ранее сообщалось, виновник ДТП водворен в изолятор временного содержания.



