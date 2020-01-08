Прокурор оштрафован за проникновение в заповедник в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокурор Иргизского района и председатель суда Иргизского района задержаны в группе лиц, которые 3 января без разрешения проникли на охраняемую территорию природного заповедника «Акман» сельского округа Нура Иргизского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 января в областной суд поступило сообщение из областной территориальной инспекции о задержании лиц, проникших без разрешения на охраняемую территорию госзаповедника «Акман» сельского округа Нура Иргизского района. Среди них указан и председатель Иргизского районного суда Бакытжан Ерлан. По факту ведется служебная проверка», - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

В прокуратуре области рассказали, что задержанный прокурор был оштрафован на 2 МРП.

«3 января сотрудниками областной инспекции лесного хозяйства и животного мира установлено нахождение на особо охраняемой территории Иргизского района ряда лиц, среди которых находился прокурор Иргизского района Айдос Сагындыков. По данному факту А. Сагындыков за пребывание на территории заповедника без спецразрешения постановлением инспекции был привлечен к административному штрафу по статье 380 КоАП РК на сумму 2 МРП. Рыбы при Сагындыкове не было обнаружено, в этой связи вопрос об уголовной либо административной ответственности за незаконную рыбалку не ставился. В настоящее время проводится служебное расследование для разрешения вопроса о дисциплинарной ответственности А. Сагындыкова», - сказал пресс-секретарь облпрокуратуры Оркен Ещанов.

В департаменте по делам госслужбы опровергли информацию о том, что в группе задержанных находился аким района Мади Елеусизов.