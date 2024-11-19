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    13:25, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Прокурор Актюбинской области освобожден от должности

    По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом Генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    Халидулла Дауешов
    Фото:

    Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области.

    В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова.

    В органах прокуратуры служит с 1991 года, занимал должности стажера, помощника прокурора города Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.

    Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

    Работал прокурором г. Уральск, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, г.Атырау.

    Работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.

    С 27 июля 2022 года прокурор Актюбинской области.

    Дауешов Х.З за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом «Даңқ» І и ІІ степени. Почетный работник прокуратуры.

    Теги:
    Генпрокуратура Актобе Актюбинская область
    Талгат Нурмолдин
    Талгат Нурмолдин
    Автор
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