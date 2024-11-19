Прокурор Актюбинской области освобожден от должности

Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области.

В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова.

В органах прокуратуры служит с 1991 года, занимал должности стажера, помощника прокурора города Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.

Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

Работал прокурором г. Уральск, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, г.Атырау.

Работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.

С 27 июля 2022 года прокурор Актюбинской области.

Дауешов Х.З за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом «Даңқ» І и ІІ степени. Почетный работник прокуратуры.