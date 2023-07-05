Прокуратуру предлагают привлечь к проверке ремонта нескольких атырауских школ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау на заседании под председательством акима области Серика Шапкенова были рассмотрены вопросы капитального ремонта объектов образования, строительства школ. Серик Шапкенов попросил привлечь прокуратуру к проверкам подрядчиков, срывающих сроки капитального ремонта школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя областного управления образования Тлеккабыл Байдошев доложил о ходе работ по капитальному ремонту, который на данный момент проводится в 10 объектах образования региона.

«В 2022 году на капитальный ремонт шести школ было предусмотрено 2 млрд 145 млн тенге. Из них в трех работы еще не завершены. В текущем году капитальный ремонт будет проведен в восьми школах, одном детском саду и в клубе «Барыс», - сообщил Т. Байдошев.

На заседании аким области отметил необходимость проведения со стороны прокуратуры тщательной проверки в отношении подрядчиков, срывающих сроки капитального ремонта в школах, а также внесения таких компаний в список недобросовестных. Капитальный ремонт школ должен строго контролироваться.

«Куда идут государственные средства, выделяемые на ремонт этих школ? Областная прокуратура должна выяснить это. Необходимо вести учет каждого потраченного тенге. Сколько сотрудников учебных заведений ждут завершения работ? Мы не можем оставить их без работы. Государство платит им деньги. Кто за это ответит? Просроченный объект- это дополнительная нагрузка на государство. Поэтому мы должны все проверить. Никакие оправдания не принимаются. Если подрядчик и компания-проектировщик допустили ошибку, она должна быть выявлена. А если это вина управления образования, то и к нему должны быть приняты меры», - сказал С.Шапкенов.

Также с докладом о ходе строительства школ в области на совещании выступил руководитель управления строительства Нурберген Кусайынов.