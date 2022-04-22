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    02:37, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Прокуратурой защищены конституционные права 250 работников в Атбасарском районе

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Атбасарского района были защищены конституционные права 250 работников, которым за три года задолжали 23 млн. тенге пенсионных и социальных отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе встречи с населением села Есенгельды прокуратурой Атбасарского района Акмолинской области установлено, что на протяжении трех лет 250 работникам одного из предприятий не производились обязательные пенсионные и социальные отчисления, предназначенные на ОСМС», - поделились в ведомстве.

    Сумма неначисленных взносов и отчислений составила 23 миллиона тенге.

    «После вмешательства прокуратуры всем работникам ТОО «Tlekei Agro» компенсированы причитающиеся законом выплаты. Конституционные права граждан восстановлены», - резюмировали в прокуратуре.

    В пресс-службе ведомства добавили, что встречи с гражданами проводятся на постоянной основе на всей территории района в рамках исполнения Послания Главы государства.


    Теги:
    Общество Акмолинская область Права человека Закон и право Правоохранительные органы
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