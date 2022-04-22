Прокуратурой защищены конституционные права 250 работников в Атбасарском районе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Атбасарского района были защищены конституционные права 250 работников, которым за три года задолжали 23 млн. тенге пенсионных и социальных отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе встречи с населением села Есенгельды прокуратурой Атбасарского района Акмолинской области установлено, что на протяжении трех лет 250 работникам одного из предприятий не производились обязательные пенсионные и социальные отчисления, предназначенные на ОСМС», - поделились в ведомстве.

Сумма неначисленных взносов и отчислений составила 23 миллиона тенге.

«После вмешательства прокуратуры всем работникам ТОО «Tlekei Agro» компенсированы причитающиеся законом выплаты. Конституционные права граждан восстановлены», - резюмировали в прокуратуре.

В пресс-службе ведомства добавили, что встречи с гражданами проводятся на постоянной основе на всей территории района в рамках исполнения Послания Главы государства.