Прокуратурой города Косшы возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за служебного подлога в отношении участкового инспектора полиции в городе Косшы начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры города Косшы, еще в мае 2021 года участковый инспектор полиции отдела полиции Целиноградского района составил протокол в отношении гражданина С. за нарушение тишины. Однако прокуратурой города в ходе встречной проверки установлено, что этот человек находился в России и никак не мог совершить административное правонарушение.

«Судом города Косшы по протесту прокурора постановление о привлечении С. к административной ответственности по части второй статьи 437 КоАП производство прекращено в связи с отсутствием события правонарушения. Решение суда вступило в законную силу 3 мая», - отметили в ведомстве.

В отношении участкового инспектора полиции начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2-1 статьи 369 УК «Служебный подлог», то есть внесение сотрудником правоохранительного органа в официальные документы заведомо ложных сведений.

«Окончательную точку в деле поставит суд. Соблюдение конституционных прав человека и гражданина всегда будет находиться на особом контроле прокуратуры города Косшы», - резюмировали в ведомстве.