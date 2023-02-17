Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Алматы приняты меры по взысканию с АО «HOMEBROKER» в пользу АО «ЕНПФ» пенсионных активов в размере 3 161 428 049 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При изучении материалов исполнительного производства были установлены факты уклонения АО «HOMEBROKER» от исполнения обязательств перед АО «ЕНПФ» путем банкротства должника с последующим списанием данных обязательств и непринятия действенных мер по взысканию долга с дебиторов – аффилированных компаний», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По поручению прокуратуры города АО «ЕНПФ» была проведена работа по взысканию в судебном порядке с АО «HOMEBROKER» суммы задолженности путем взыскания данных средств с ТОО «Сити Сервис Инвест Строй». Задолженность АО «HOMEBROKER» перед АО «ЕНПФ» погашена в полном объеме.



