Прокуратура зафиксировала попытки рекрутинга костанайцев для участия в конфликте в Украине

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Костанайской области сообщила о фактах размещения в соцсетях публикаций и видеосюжетов с призывами к участию граждан Казахстана в конфликте между Россией и Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В последнее время в социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по информации ведомства, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

«Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине», - заявили в прокуратуре, напомнив, что данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.В ведомстве призвали в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

В прокуратуре разъяснили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет.



Наряду с этим в ведомстве предупредили, что согласно статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до семи лет.

«На основании изложенного, призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы», - говорится в сообщении прокуратуры Костанайской области.