Шестеро жителей ВКО незаконно владели водительскими правами

В районе Самар Восточно-Казахстанской области несколько граждан, которым запрещено вождение автотранспортных средств, имели водительские удостоверения, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

- Прокуратура района Самар Восточно-Казахстанской области в ходе анализа выявила факты наличия водительских удостоверений у лиц, которым по медицинским противопоказаниям запрещено вождение транспортных средств. В частности, имеющему водительское удостоверение гражданину Ж. согласно заключению врачебно-консультационной комиссии от 15 июня 2023 года управление автотранспортным средством противопоказано. Такие факты были установлены еще в отношении пяти граждан, - говорится в сообщении прокуратуры ВКО.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» одним из принципов дорожного движения является соблюдение интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения. В связи с этим, по акту надзора прокуратуры полицией в суд поданы исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами вышеуказанными лицами.

По результатом судебного рассмотрения право управления транспортными средствами указанных граждан прекращено.