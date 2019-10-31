+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 20 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прокуратура ВКО добилась отмены передачи государственных детсадов инвесторам

31 Октября 2019 16:20
Поделиться:
Прокуратура ВКО добилась отмены передачи государственных детсадов инвесторам

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники прокуратуры Восточно-Казахстанской области проверили законность действий акимата города Семей и выявили ряд нарушений по вопросу передачи четырех государственных детских садов в доверительное управление частным лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Новости по теме

Почти 50 тысяч заявлений для получения места в детсадах столицы попадут в стоп-лист
Воспитательницу приговорили к штрафу за жестокое обращение с ребенком в Алматы Более полумиллиона детей ждут очереди в детсады – депутат Воспитатель подняла руку на мальчика в детсаду, из которого едва не похитили ребенка в Алматы

Около 2 тысяч семейчан, обеспокоенных сложившейся ситуацией вокруг дошкольных учреждений, обратились с коллективным заявлением в прокуратуру ВКО .

Прокурорами установлено, что данные дошкольные учреждения успешно функционировали, мотивированных оснований для их передачи в доверительное управление не имелось.

Подписали договоры о передаче без необходимого экономического обоснования, размеров и сроков инвестиций, нарушив требования действующего законодательства «О государственно-частном партнерстве». Заключенные соглашения не имели технической детализации характера вложений, отсутствовал способ контроля доверительных управляющих. К тому же, при передаче дошкольных учреждений были нарушены требования законодательств об образовании и труде, что сказалось бы в дальнейшем на воспитании детей.

По результатам проверки в адрес акимата области внесено представление об устранении нарушений законности, решение городской комиссии отменено.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Генпрокуратура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив