Прокуратура СКО: директор и главный инженер ТЭЦ-2 задержаны

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, расследуется уголовное дело по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям». Расследование на контроле у прокурора и начальника полиции области.

«Департаментом полиции области 21 марта в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска директор ТОО «ТЭЦ-2» и главный инженер товарищества. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу. Одновременно прокуратурой области проводится анализ в деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Под завалами ищут 38-летнюю сотрудницу предприятия. Поиски идут в сложных условиях, завалы спасатели разбирают вручную.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. 21-го марта К.Аксакалов пообещал, что тепло в городе восстановят в ближайшие часы Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировал председатель совета директоров АО «ЦАЭК».



