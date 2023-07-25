АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная транспортная прокуратура проводит проверку деятельности АО «Казтемиртранс». Об этом говорится в ответе Генерального прокурора Берика Асылова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января текущего года Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов назначены аудиторские проверки АО НК «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций - АО» «Пассажирские перевозки», АО «Казтеміртранс», АО «Кедентранссервис», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». В ходе проверки будут охвачены вопросы использования активов государственного и квазигосударственного сектора в том числе соблюдение законодательства о государственном имуществе», - говорится в ответе Генерального прокурора.

Кроме того, главной транспортной прокуратурой проводится проверка деятельности АО «Казтемиртранс».

«Проверка охватывает соблюдение принципов эффективного и целевого использования при распоряжении финансовыми и иными активами, в том числе обоснованность предоставления вагонов и другие вопросы», - уточнил Берик Асылов.