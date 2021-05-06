Прокуратура просит продлить домашний арест Елжану Биртанову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан рассматривает вопрос продления домашнего ареста бывшему министру здравоохранения РК Елжану Биртанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в судебном заседании по данному делу приняли участие со стороны защиты адвокаты Серик Сагалиев, Дмитрий Куряченко, Нурлан Бейсекеев, а также сам подсудимый Елжан Биртанов.

Просьбу о продлении домашнего ареста в отношении подсудимого озвучил представитель Генеральной прокуратуры Толеген Жараспаев.

В частности, он попросил продлить срок домашнего ареста до 14 июня 2021 года, а также С рок домашнего ареста экс-министра должен был закончиться 14 мая. Учитывая множество фактов по данному делу судья Айбек Абу решил продолжить судебное заседание завтра 6 мая.

Отмечено, что расследованием установлено, Елжан Биртанов 24 ноября 2020 года направил письмо в адрес посла Швеции в Казахстане и в компании Ericsson, Ericsson Nikola Tesla. В письме содержится информация об обстоятельствах привлечения его к уголовной ответственности и просьба в получении копий документов, якобы подтверждающих выполнение работ поставщиком платформы Ericsson Nikola Tesla.

«29 сентября 2020 года Елжан Биртанов дал подписку о неразглашении данных досудебного расследования. Таким образом, Биртанов разгласил данные уголовного дела лицам иностранного государства, тем самым воспрепятствовал досудебному расследованию», - озвучил в суде прокурор Толеген Жараспаев.

Адвокат Биртанова Нурлан Бейсекеев заявил о нарушениях при подаче ходатайства.

«Законодатель предоставил прокурору пять суток на изучение ходатайства следования о продлении срока меры пресечения. Очевидно, что законодатель установил этот срок, чтобы сторона защиты имела возможность реализовать право на свободу обжалования, подать жалобу на то ходатайство, которое должно было быть вручено участникам стороны защиты. К сожалению, ни разу руководитель следственно-оперативной группы Хасанов, имеющий право вносить подобные ходатайства в следственный суд, не соизволил вручить ходатайство стороне защиты Биртанова. Сторона защиты оказалась без права на защиту и без права на свободу обжалования. Генеральная прокуратура никак не реагирует на подобного рода нарушения. В этой связи прошу уже только по этому основанию признать постановление Хасанова о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока домашнего ареста по отношению к Биртанову незаконным», - сказал адвокат.

Он также назвал голословными утверждения о том, что Биртанов 24 ноября 2020 года направил письмо в адрес посла Швеции в Казахстане и в компании Ericsson, Ericsson Nikola Tesla, потому что эти письма были направлены не самим Биртановым, а адвокатом Дмитрием Куряченко.



