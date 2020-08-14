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Прокуратура: причина падения 91-метрового флагштока в Атырау – хищение средств

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Августа 2020, 14:41
Прокуратура: причина падения 91-метрового флагштока в Атырау – хищение средств

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Причиной падения 91-метрового флагштока в Атырау стало хищение средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органами прокуратуры Атырауской области проанализировано соблюдение технологии строительных работ на обрушившимся 91-метровом флагштоке. Установлено, что вопреки требованиям проектно-сметной документации, без согласования с авторским надзором подрядчик установил флагшток, который по стоимости в 3 раза дешевле заложенных в смете 203 млн тенге. В свою очередь управление строительства области, нарушая требования законодательства, самовольно согласовало замену флагштока. Таким образом, аварийная ситуация, вызванная незаконными действиями подрядчика и местного исполнительного органа, привела к угрозе жизни и здоровью людей. Материалы по факту хищения в особо крупном размере переданы в Департамент экономических расследований для проведения досудебного расследования», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, флагшток на строящейся площади в Атырау обрушился 20 декабря 2019 года.


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