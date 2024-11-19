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    20:21, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Прокуратура предупредила казахстанцев о WhatsApp-чатах с закупками

    Женщина в WhatsApp-чате обещала астанчанам прямую доставку из Китая и Туркменистана товаров народного потребления. Таким образом ей удалось обмануть 30 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичную Прокуратуру.

    Прокуратура предупредила казахстанцев о WhatsApp-чатах с закупками
    Фото: Прокуратура Астаны

    Для вовлечения граждан, в мессенджере WhatsApp она создавала группы, где рекламировались товары по ценам ниже рыночных.

    — Завладев денежными средствами 30 человек на сумму свыше 3 млн тенге мошенница потратила их на свои нужды. В суде подсудимая пыталась избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданско-правовые отношения с потерпевшими, — сообщает Прокуратура.

    Государственным обвинителем доказано, что намерений у виновной по поставке товаров для потерпевших изначально не было и выполнять взятые на себя обязанности она не собиралась.

    Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы.

    Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной.

    Прокуратура города рекомендует жителям столицы избегать совершения сомнительных сделок в мессенджерах, обещающих прямые поставки за низкую стоимость.

    Ранее оыл опубликован разбор вирусных сообщений в WhatsApp о суицидах.

    Теги:
    Мошенничество Соцсети Закон и право Астана Прокуратура Общество
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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