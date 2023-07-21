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Прокуратура помогла порядка 3 тыс астанчан получить льготные карты на проезд

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июля 2023, 12:55
Прокуратура помогла порядка 3 тыс астанчан получить льготные карты на проезд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой столичного района «Сарыарка» проведен анализ соблюдения порядка оказания социальной помощи отдельным категориям граждан в виде освобождения от оплаты за проезд в маршрутах городского пассажирского транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в текущем году лицам, нуждающимся в социальной помощи, не выдавались электронные именные карты для бесплатного проезда в автобусах столицы. Причиной явилось непроведение повторного конкурса по госзакупкам на приобретение электронных карт.

По результатам внесенного акта прокурорского надзора права более 2 900 астанчан восстановлены, всем нуждающимся в социальной помощи категориям лиц выданы именные карты с правом на льготный проезд в общественном транспорте, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


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