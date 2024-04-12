Прокуратура помогла китайскому инвестору в области Улытау

Прокуратура помогла инвестору, ТОО «Mezgilder Qushteri», который реализует проект по строительству ветряных станций стоимостью 75 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Улытау.

В первом случае, несмотря на нахождение офиса компании по фактически зарегистрированному адресу, фискальный орган необоснованно заблокировал его банковские счета и внес в суд иск об отмене государственной перерегистрации юридического лица (инвестор зарегистрировал свою компанию в г. Сатпаеве).

Это парализовало его работу и привело к задержке реализации инвестпроекта.

По акту надзора прокуратуры иск отозван, нарушенные права инвестора восстановлены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Во втором случае Инвестор с октября прошлого года не мог получить экологическое разрешение. Департамент экологии отказал в выдаче разрешения ввиду отсутствия в проекте полигона утилизации лопастей ветряной станции. Размещение такого полигона не регламентировано национальным законодательством.

Прокуратура предложила инвестору до регламентации законом взять на себя обязательства по утилизации, безопасному хранению или захоронению опасных отходов.

Опасными отходами являются лопасти ветряной станции в случае выхода их из строя.

С предложениями департамент согласился и в кратчайшие сроки инвестору было выдано соответствующее разрешение.

В третьем случае Инвестор с начала года не мог получить разрешение постоянной комиссии, созданной решением АО «Жезказган-эйр», для начала строительных работ.

Отказом послужило то, что радиолокационные помехи ветряных турбин будут мешать нормальной работе местного аэропорта.

Однако, прокуратурой предложено инвестору перенести строительство ветряных турбин в другое место (без смены земельного участка) и АО «Жезказган-эйр» направлено письмо об ускоренном рассмотрении и выдаче положительного заключения.

В настоящее время инвестору выдано положительное заключение.