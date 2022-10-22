Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Прокуратура перешла на усиленный вариант несения службы в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Октября 2022, 12:29
Прокуратура перешла на усиленный вариант несения службы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Северо-Казахстанской области с началом электорального периода перешла на усиленный вариант несения службы. В надзорном органе организовали круглосуточное дежурство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, пока жалоб и заявлений в органы прокуратуры на нарушения выборного законодательства не поступало, незаконных мирных собраний не было.

«В информационном пространстве участились факты распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки правонарушений. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство граждан, и иные действия, которые формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно в собственных и интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа напомнили, что подобные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательства, распространения заведомо ложной информации, являются уголовно наказуемыми.

В прокуратуре призвали соблюдать действующее законодательство, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам.


Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению