Прокуратура Нур-Султана: Причина смерти Дулата Агадила - острая сердечно-сосудистая недостаточность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причина смерти Дулата Агадила - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».
«25 февраля т.г. департаментом полиции города Нур- Султана начато досудебное расследование по факту смерти Агадила. В тот же день, в целях обеспечения объективности исследования всех обстоятельств, уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров прокуратуры города Нур- Султана. 26 февраля т.г. по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила с участием ими приглашенных частных судебных экспертов (Аханбеков А., Сатывалдеев Р.) проведено исследование трупа. По его результатам, привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено. Привлеченными экспертами, а также братом и его адвокатом замечания и ходатайства не заявлены», - говорится в сообщении прокуратуры города Нур-Султана.
Как отметили в ведомстве, заключение судебной экспертизы будет представлено по результатам лабораторных исследований. Досудебное расследование продолжается.
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