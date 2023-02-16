Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

С момента создания в июне 2022 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева межведомственной комиссии по возврату в Казахстан незаконно выведенных из страны финансовых средств Генеральная прокуратура проводила анализ банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов.

«В ходе анализа выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы «Jusan». Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации.

27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», владельца группы «Jusan», приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd.

Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников «Назарбаев Университета» и «Назарбаев интеллектуальных школ», одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы «Jusan», - сообщили в ведомстве.

3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа «Jusan» перешла под контроль граждан иностранных государств.

«Целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы «Jusan». При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка. Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме», - заключили в Генпрокуратуре РК.