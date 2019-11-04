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02.11.2019 19:53
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02.11.2019 19:17
Прокуратура Кокшетау добилась выплаты зарплаты работникам ряда предприятий
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Работники ТОО «Элеватормельмонтаж» поблагодарили сотрудников прокуратуры Кокшетау за помощь в выплате задолженности по заработной плате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.
В ТОО «Элеватормельмонтаж» с 2017 года образовался долг по зарплате перед 24 работниками на сумму 6,5 млн.тенге. Благодаря принятым прокуратурой мерам указанную задолженность удалось погасить в полном объеме.
Кроме того, погашена просроченная задолженность перед работником банкротного предприятия ТОО «Имарко» (банкрот с 2017 года) на сумму 400 тыс.тенге.
Не осталась без внимания и текущая задолженность перед 53 работниками в АО «СПК Есиль» на сумму 8,5 млн.тенге.
К слову, совместными усилиями прокуратуры и государственных органов города Кокшетау погашена задолженность по заработной плате перед 78 работниками в 3 предприятиях на общую сумму 15,5 млн.тенге.
Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле.
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